С начала 2022 года в Башкирии 83 человека умерли от алкогольных отравлений

За весь прошлый год от отравления алкоголем в республике умерли 160 человек, в обоих случаях данные приводит Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре обнародовали количество летальных исходов алкогольных отравлений за период с января по июль нынешнего года. За те же 7 месяцев в 2021 году от отравлений алкоголем скончался 101 человек. То есть в нынешнем году тревожный показатель показал существенное снижение. Всего же в 2021 году от алкогольных отравлений умерли 160 человек. Известны и города-антилидеры, в которых чаще всего граждане всего погибали из-за отравлений алкоголем, это столица Башкирии Уфа с показателем в 23 случая. Следом Нефтекамск с 5 летальными случаями, отличились Белорецк и Стерлитамак, в каждом из городов алкогольные отравления унесли жизни двоих, еще в шести городах: Белебее, Давлеканово, Дюртюлях, Кумертау, Мелеузе и Салавате от алкогольных отравлений скончалось по одному жителю. Разумеется гибли от отравлений алкоголем люди и в районах. Однако пока количество летальных отравлений в Башкирии снижается, число несмертельных отравлений алкоголем показывает рост. Если с января по июль 2021 года травились алкоголем 14,5 на 100 тысяч населения, то за первые 7 месяцев нынешнего года показатель составил 17,5.

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