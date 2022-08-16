Радий Хабиров: на дорогах Башкирии в ДТП за июль 2022 года погибло 52 человека

8 августа прошло заседание республиканской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Из хорошего по сравнению с прошлым годом у нас и падение количества погибших и в целом аварий, но тем не менее очень печальной цифра была что за один июль погибло 52 человека.Радий Хабиров