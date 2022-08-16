Радий Хабиров: на дорогах Башкирии в ДТП за июль 2022 года погибло 52 человека

Радий Хабиров: на дорогах Башкирии в ДТП за июль 2022 года погибло 52 человека
Радий Хабиров: на дорогах Башкирии в ДТП за июль 2022 года погибло 52 человека
Вчера, 12:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Данные на оперативке правительства в ЦУР озвучил Радий Хабиров 16 августа.

Началась сегодняшняя оперативка с озвученной информации о ситуации со смертностью на дорогах. В целом озвученными данными Хабиров остался доволен, однако подчеркнул, что в минувшем июле показатель смертности на дорогах Башкирии побил все антирекорды. Так июль унес жизни 52 человек.

8 августа прошло заседание республиканской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Из хорошего по сравнению с прошлым годом у нас и падение количества погибших и в целом аварий, но тем не менее очень печальной цифра была что за один июль погибло 52 человека.Радий Хабиров

В итоге участники заседания участники заседания решили все разрозненные действия объединить в единую программу, которая начнет действовать к 20023-2025 году.

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