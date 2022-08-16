Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии

В соответствии с указом который вчера 15 августа стал доступен на портале правовой информации пять судей в Башкирии получили новые назначения. Заместителем председателя Арбитражного суда Башкириии стал Ришат Кутлугаллямов. Были сделаны и назначения в Верховном суде Башкирии. судьев Верховного суда стала Ирина Хисматуллина.