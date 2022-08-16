Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии

В соответствии с указом который вчера 15 августа стал доступен на портале правовой информации пять судей в Башкирии получили новые назначения. Заместителем председателя Арбитражного суда Башкириии стал Ришат Кутлугаллямов. Были сделаны и назначения в Верховном суде Башкирии. судьев Верховного суда стала Ирина Хисматуллина.
Судьей Нефтекамского городского округа в соответствии с указом Путина стал Ильдар Нугаев. Вадима Ахматнабиева же Путин назначил председателями Абзелиловского райсуда. Судьей Калининского района Уфы назначена была Алия Загитбаева. Всех вышеперечисленных судей указ президента наделил судейскими полномочиями на шесть лет.
В предыдущий раз, в минувшем июле, указ президента Путина на тот же шестилетний срок назначил двоих судей в республике, Ильдара Аминева из судьи Стерлитамакского горсуда он сделал судьей ВС Башкирии, а экс-помощника судьи в Верховном суде Ирму Гильмутдинову указ назначил судьей Кировского райсуда Уфы.