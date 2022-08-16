Мёд в уши: что происходит на рынках Уфы и у кого из пасечников реальные проблемы

На вопрос про растущие цены и опасения за небогатый урожай продавец почти не реагирует, озвучивает цены и к удивлению они оказываются еще ниже чем у двух предыдущих продавцов. Говорит что у них все в порядке несмотря на то, что урожая мало. Трехлитровок в наличии на рынке у нее кстати нет. Рассказывает про бесплатную доставку и тоже делится лайфхаками. Хочется отметить, что женщина вообще не пытается втюхать свой товар, будто бы и не стоит перед ней задачи продать его. Зато рассказывает очень интересные истории о том, как определить качества меда по весу.