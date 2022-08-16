Что-то новенькое: в Уфе открылась инсталляция от Авито с промокодом на доставку

Напомним, Авито — одна из крупнейших IT-компаний и массовых платформ для коммерции в России. Согласно данным Similar Web, Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.