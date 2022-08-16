36-летняя жительница Нефтекамска попала в психбольницу из-за телефонного звонка

36-летняя жительница Нефтекамска попала в психбольницу из-за телефонного звонка
36-летняя жительница Нефтекамска попала в психбольницу из-за телефонного звонка
Вчера, 16:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Роковой звонок совершила она сама — в апреле она по телефону «112» сообщила о бомбе в одной квартир, квартиру проверили и ничего не нашли, теперь проверят вменяемость звонивший, сообщили в пресс-службе судов Башкирии 16 августа.

Телефонное хулиганство привело 36-летнюю жительницу Нефтекамска на больничную койку, причем в психиатрическое отделение. Нынешней весной женщина подняла трубку набрала экстренный номер «112» и сообщила что в некой квартире по улице Ленина в Нефтекамске заложена бомба. Правоохранители данную информацию проверили и выяснили, что к счастью информация о взрывном участке ложная.

Однако вместо солидного штрафа или условного срока за такие проделки комиссия экспертов рекомендовала обеспечить женщине стационарное пребывание в стационаре психиатрической больницы, где ее обследуют, то есть проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Суд мнению экспертов внял и сейчас телефонная хулиганка находится в стационаре.

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