Волонтер рассказал, как на самом деле проходит тушение лесных пожаров в Башкирии

Уфимец Айтуган Шариф рассказал о своих впечатлениях от общей организации тушения возгораний при поддержке добровольцев, взаимодействия между волонтёрами, МЧС и администрацией района. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Доброволец 11 и 12 августа выезжал на помощь пожарным в деревню Уразбаево Хайбуллинского района. По его словам, на тот момент там сложилась сложная ситуация, существовала реальная угроза населённому пункту. В первый день он тушил огонь вместе с двумя другими добровольцами. Они приехали на Газели с мотопомпой, еврокубом, вмещающим в себя тонну воды, пожарными рукавами длиной 60 метров и пятью противопожарными ранцами, который купил за свой счёт один из волонтёров. Во второй день уже помогали сотрудники МЧС. Айтуган рассказал, что перед тем, как поехать, он увидел официальном сайте района сообщение от администрации, в котором обещали обеспечить добровольцев инструментами, экипировкой, обувью и прочими необходимыми для тушения принадлежностями. Но в действительности ничего из перечисленного не выдавали. Весь первый день мужчина тушил пожары в футболке, шортах и тряпичных кроссовках. Впоследствии данное сообщение удалили с сайта. — Зачем было давать такое обещание, если не способны его реализовать — непонятно, — негодует волонтёр. Ещё одним недочётом в организации работы с волонтёрами была невозможность общаться с МЧС и штабом из-за отсутствия сотовой связи. Администрация, как отмечает Айтуган, помогала немногим - доставляла до места пожара, проводила инструктаж и поручала не дать огню распространиться. Волонтёр отметил, что физически было очень тяжело, к концу дня он чувствовал себя крайне уставшим. Другой проблемой, по словам мужчины, было то, что местное население не знает, как правильно тушить лесные пожары. В первый день 20 добровольцев работали под руководством сотрудника МЧС из Уфы со 20-летним стажем. Часть добровольцев, несмотря на требования старшего группы, продолжали заниматься самодеятельностью. Они пытались тушить лицевую часть горы, где практически не было деревьев в то время, как руководитель объяснял им, что нужно остановить огонь на основании горы, чтобы сохранить лес на низине, где обитают медведи. Из-за неправильных действий местных добровольцев сгорела лицевая часть горы и часть леса на низине. Физическую подготовку добровольцев не проверяли, хотя тушение пожара — это тяжкий труд, предполагающий ношение на спине 20-килограммового рюкзака по горам через кустарники. Так, во второй день 57-летнему добровольцу стало плохо с сердцем, и его увезли к медикам МЧС России. Помимо этого, администрация не вела учёт возвращающихся с пожара добровольцев. По словам Айтугана, в первый день про его группировку просто забыли, и они пробыли в лесу до самого позднего вечера. Топливо и еда, собранные на деньги волонтёров со всего мира, тратились нецелесообразно. Некоторые люди бесчестно воровали запасы. Волонтёры и пожарные МЧС не находили общий язык и обвиняли друг друга в безделье. Также были были проблемы с размещением части добровольцев. Некоторых отправили спать в мечети, где ночью очень холодно. При этом администрация района обещала позаботиться о крове для волонтёров. Волонтёру также была непонятна ситуация с подведомственностью горящих территорий, у которых практически не было техники. Несмотря на все эти недостатки, волонтёр выразил восхищение местными жителями и похвалил работу пожарных. Глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов сообщил Mkset, что для локализации и создания защитной полосы было доставлено из Уфы порядка 300 противопожарных ранцев для волонтёров. — Всем ранцев хватало, и даже с запасом лежало. Возможно, волонтёры своим ходом ехали, такие единичные случаи не исключаю. Некоторые не со штаба трогаются, а едут напрямую ближе к очагам пожаров. Тем, кто ехал со штаба, оборудование и ранцы выдавали, — заявил Шарипов, комментируя процитированные корреспондентом слова Айтугана о том, что администрация не выдала инструменты для тушения. Также глава отметил, что сейчас все пожары в районе локализованы, и большой необходимости в волонтёрах нет.

Материалы по теме: В Башкирии ликвидировано 3 очага лесных пожаров, еще 10 очагов продолжают действовать

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter