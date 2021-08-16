В Нижнем Новгороде обсудили влияние цифровых технологий на здоровье детей

По ее словам, государство выделяет около 200 миллиардов рублей на то, чтобы только подключить школы к цифровой образовательной среде. Кроме того, в рамках этой работы бесплатные учебники должны быть заменены цифровыми носителями, диагональ которых, согласно требованию СанПиН, не может быть менее 14 дюймов. Эти траты должны нести сами родители, отметила Гориславцева.