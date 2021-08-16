В Нижнем Новгороде обсудили влияние цифровых технологий на здоровье детей

Инна Гориславцева напомнила, что программа “Справедливой России - За правду” предусматривает отмену ЕГЭ и дистанционного образования, пишет newsnn.ru.
По ее словам, государство выделяет около 200 миллиардов рублей на то, чтобы только подключить школы к цифровой образовательной среде. Кроме того, в рамках этой работы бесплатные учебники должны быть заменены цифровыми носителями, диагональ которых, согласно требованию СанПиН, не может быть менее 14 дюймов. Эти траты должны нести сами родители, отметила Гориславцева.
По итогам конференции в Госдуму была направлена резолюция о проведении в августе специальных слушаний по законопроекту об ограничении дистанционных технологий. Его уже внесли на рассмотрение в парламент. Также участники мероприятия обратились в Минздрав России за оценкой влияния цифровизации на зрение и нервную систему детей. Помимо этого, инициативная группа попросила Правительство РФ приостановить цифровой эксперимент.
Кроме того, они предложили “Справедливой России - За правду” разработать законопроект, запрещающий привлечение к участию в экспериментах по разработке и внедрению новых образовательных технологий.
Другая тема, волнующая родителей, - это вакцинация от коронавируса. Участники форума решили запросить у Минздрава и Роспотребнадзора официальные данные по заболеваемости среди детей. На фоне этих цифр жители Нижегородской области смогут выработать согласованную позицию по поводу прививки и запрета на сегрегацию детей по признаку “привит/не привит” для очного посещения школ.
Мероприятие было организовано по инициативе родительских сообществ и при поддержке партии «Справедливая Россия – За правду».