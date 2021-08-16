В Башкирии завершились поиски пропавших сестер

В Мишкинскoм районе остановили поиски 15-летней Анжелы и 12-летней Дианы Тойкиевых. Об этом сообщили волонтёры поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан».
Сёстры пропали 14 августа. Они ушли из дома в неизвестном направлении. Но поиски велись всего сутки — уже на следующий день после исчезновения их обнаружили. К счастью, дети оказались живы.
Волонтёры не уточнили, при каких обстоятельствах пропали девочки и где они находились целые сутки.
Напомним, в июле пропала 31-летняя жительница Уфы. Волонтёры объявили о поиске, которые длились двое суток. К сожалению, женщина была найдена мёртвой. Подробности произошедшего волонтёры раскрывать не стали. Также в этом же месяце исчезла 36-летняя уфимка. Женщина ушла из дома и перестала выходить на связь. Родственники долгое время не заявляли о ее пропаже и пытались самостоятельно найти женщину. Но спустя неделю безуспешных поисков они все же обратились за помощью в полицию и к волонтёрам.