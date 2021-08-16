В Башкирии завершились поиски пропавших сестер

В Башкирии завершились поиски пропавших сестер
В Башкирии завершились поиски пропавших сестер
Вчера, 15:58ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Лиза Алерт Башкортостан
Девочки найдены живыми.

В Мишкинскoм районе остановили поиски 15-летней Анжелы и 12-летней Дианы Тойкиевых. Об этом сообщили волонтёры поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан».

Сёстры пропали 14 августа. Они ушли из дома в неизвестном направлении. Но поиски велись всего сутки — уже на следующий день после исчезновения их обнаружили. К счастью, дети оказались живы.

Волонтёры не уточнили, при каких обстоятельствах пропали девочки и где они находились целые сутки.

Напомним, в июле пропала 31-летняя жительница Уфы. Волонтёры объявили о поиске, которые длились двое суток. К сожалению, женщина была найдена мёртвой. Подробности произошедшего волонтёры раскрывать не стали. Также в этом же месяце исчезла 36-летняя уфимка. Женщина ушла из дома и перестала выходить на связь. Родственники долгое время не заявляли о ее пропаже и пытались самостоятельно найти женщину. Но спустя неделю безуспешных поисков они все же обратились за помощью в полицию и к волонтёрам.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы