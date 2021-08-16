Стартовал приём заявок на акцию «Дети вместо цветов»

Сделать доброе дело и спасти жизнь ребёнка действительно можно так просто! Ни в коему случае не откладывайте это доброе дело на потом, ведь количество подарков, к сожалению, ограничено. Ваша заявка на участие в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша» — это ваш билет на самую добрую школьную линейку 2021 года!