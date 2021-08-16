Стали известны популярные профессии среди абитуриентов Башкирии

Стали известны популярные профессии среди абитуриентов Башкирии
Стали известны популярные профессии среди абитуриентов Башкирии
Вчера, 13:51ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Самый высокий конкурс на специальность составляет 28 человек на место.

Министр образования республики обнародовал список популярных профессий и специальностей среди абитуриентов башкирских вузов. Лидирующие позиции занимают право и юриспруденция.

Так, самый высокий «спрос» среди абитуриентов отмечен на правоохранительную деятельность — 28,5 человек на место, также на право и судебное администрирование — 28,3 человека на место, на право и организацию социального обеспечения значатся 27 человек на место, а на информационные системы и программирование — 26,8 человек на место.

Отметим, что чуть меньше конкурс на специальности «фармация», «операционная деятельность в логистике», «бурение нефтяных и газовых скважин», а также «лечебное дело», где конкурс начинается от 16 человек на место.

Что касается гуманитарных профессий, то в топ входят специальности «графический дизайнер» — 16 человек на место, далее уже с гораздо меньшим конкурсом значатся «мастер по обработке цифровой информации» — 3,6 человека на место, «парикмахер» и «повар-кондитер» с минимальным конкурсом.

Фото:скриншот видео

Напомним, что данные о конкурсе стали известны в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве республики. Министр образования Айбулат Хажин также отметил, что в вузы Башкирии подали заявления 36 «стобалльников», которые по распоряжению Радия Хабирова получат единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей.

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