Стали известны популярные профессии среди абитуриентов Башкирии

Так, самый высокий «спрос» среди абитуриентов отмечен на правоохранительную деятельность — 28,5 человек на место, также на право и судебное администрирование — 28,3 человека на место, на право и организацию социального обеспечения значатся 27 человек на место, а на информационные системы и программирование — 26,8 человек на место.