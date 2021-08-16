Стали известны популярные профессии среди абитуриентов Башкирии

Министр образования республики обнародовал список популярных профессий и специальностей среди абитуриентов башкирских вузов. Лидирующие позиции занимают право и юриспруденция.
Так, самый высокий «спрос» среди абитуриентов отмечен на правоохранительную деятельность — 28,5 человек на место, также на право и судебное администрирование — 28,3 человека на место, на право и организацию социального обеспечения значатся 27 человек на место, а на информационные системы и программирование — 26,8 человек на место.
Отметим, что чуть меньше конкурс на специальности «фармация», «операционная деятельность в логистике», «бурение нефтяных и газовых скважин», а также «лечебное дело», где конкурс начинается от 16 человек на место.
Что касается гуманитарных профессий, то в топ входят специальности «графический дизайнер» — 16 человек на место, далее уже с гораздо меньшим конкурсом значатся «мастер по обработке цифровой информации» — 3,6 человека на место, «парикмахер» и «повар-кондитер» с минимальным конкурсом.
Напомним, что данные о конкурсе стали известны в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве республики. Министр образования Айбулат Хажин также отметил, что в вузы Башкирии подали заявления 36 «стобалльников», которые по распоряжению Радия Хабирова получат единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей.