СМИ опубликовали подробности детских лет Тимановской

СМИ опубликовали подробности детских лет Тимановской
СМИ опубликовали подробности детских лет Тимановской
Вчера, 20:37ОбществоФото: pxhere.com
Город Климовичи, в котором появилась на свет Кристина Тимановская, совсем небольшой. В настоящее время его население составляет енмногим менее, чем 16,5 тыс. человек.

Именно в Климовичах провела свое детство звезда белорусской легкой атлетики, сообщает Infox.

В детстве она спортом не интересовалась, а в определенный момент даже получила освобождение от уроков физкультуры. В 11 лет девочка перенесла ангину в тяжелой форме и ей пришлось делать операцию.

Но освобождение в какой-то момент закончилось, и учитель физкультуры в школе заметил у девочки талант к бегу на короткие дистанции. Он направил Кристину Тимановскую на городские и районные соревнования, а затем порекомендовал продолжить обучение в ДЮСШОР «Динамо». Там с ней начали заниматься Виктор Мясников с коллегами.

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