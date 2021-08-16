СМИ опубликовали подробности детских лет Тимановской

Город Климовичи, в котором появилась на свет Кристина Тимановская, совсем небольшой. В настоящее время его население составляет енмногим менее, чем 16,5 тыс. человек.

Именно в Климовичах провела свое детство звезда белорусской легкой атлетики, сообщает Infox. В детстве она спортом не интересовалась, а в определенный момент даже получила освобождение от уроков физкультуры. В 11 лет девочка перенесла ангину в тяжелой форме и ей пришлось делать операцию. Но освобождение в какой-то момент закончилось, и учитель физкультуры в школе заметил у девочки талант к бегу на короткие дистанции. Он направил Кристину Тимановскую на городские и районные соревнования, а затем порекомендовал продолжить обучение в ДЮСШОР «Динамо». Там с ней начали заниматься Виктор Мясников с коллегами.

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