Радий Хабиров сообщил о появлении экспресс-поезда из Уфы до Оренбурга

Ранее на этом поезде можно было доехать только до Кумертау.

Скорый поезд «Орлан» с сентября начнёт ездить из Уфы до Оренбурга. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях. На таком транспорте до города можно будет доехать меньше чем за шесть часов. Также руководитель региона опубликовал новое расписание, по которому со следующего месяца будет двигаться поезд до Оренбурга. Фото: Страница Радия Хабирова По слова Хабирова, «Орлан» соединит целых шесть городов: Уфу, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау и Оренбург. Также он пообещал, что в дальнейшем будут развиваться и другие направления из республики. Напомним, пригородный поезд «Орлан» запустили в апреле. Он направляется из Уфы в Кумертау и обратно. Раньше, до появления этого поезда, жителям республики приходилось добираться из Уфы до Кумертау с пересадкой в Стерлитамаке. Такой путь занимал по времени целых шесть часов, а «Орлан» доставляет пассажиров всего за 3 часа 50 минут. Поскольку спрос на поезд сразу заметно вырос, в июне появился ещё один рейс. Всего за пять месяцев транспорт перевёз 24 000 пассажиров. В августе в маршрут поезда добавили ещё одну остановку. Теперь транспорт останавливается и на станции Карламан.

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