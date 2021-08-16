Радий Хабиров сообщил о появлении экспресс-поезда из Уфы до Оренбурга

Скорый поезд «Орлан» с сентября начнёт ездить из Уфы до Оренбурга. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.
На таком транспорте до города можно будет доехать меньше чем за шесть часов. Также руководитель региона опубликовал новое расписание, по которому со следующего месяца будет двигаться поезд до Оренбурга.
По слова Хабирова, «Орлан» соединит целых шесть городов: Уфу, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау и Оренбург. Также он пообещал, что в дальнейшем будут развиваться и другие направления из республики.
Напомним, пригородный поезд «Орлан» запустили в апреле. Он направляется из Уфы в Кумертау и обратно. Раньше, до появления этого поезда, жителям республики приходилось добираться из Уфы до Кумертау с пересадкой в Стерлитамаке. Такой путь занимал по времени целых шесть часов, а «Орлан» доставляет пассажиров всего за 3 часа 50 минут. Поскольку спрос на поезд сразу заметно вырос, в июне появился ещё один рейс. Всего за пять месяцев транспорт перевёз 24 000 пассажиров. В августе в маршрут поезда добавили ещё одну остановку. Теперь транспорт останавливается и на станции Карламан.