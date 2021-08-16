Площадь пожара возле детского лагеря «Горное ущелье» в Башкирии увеличилась в 15 раз

Напомним, детей и персонал из лагеря эвакуировали. Всего из учреждения вывезли 837 человек, среди которых 750 детей и 87 сотрудников. Оказалось, что 412 детей и 55 работников увезли в Магнитогорск на 19 автобусах. Все дети уже находятся со своими родителями. Никто не пострадал. Оставшиеся 338 детей и 32 сотрудников остались отдыхать в санатории «Юбилейный», в домах отдыха «Юность» и «Березка», а также в детском лагере «Уральские Зори».