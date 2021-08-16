Площадь пожара возле детского лагеря «Горное ущелье» в Башкирии увеличилась в 15 раз

Стали известны подробности о лесном пожаре в Абзелиловском районе, который начался вчера, 15 августа, в километре от детского лагеря «Горное ущелье» в деревне Зелёная Поляна. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, сначала площадь пожара составляла 1 гектар.
До сих пор продолжается тушение пожара. Для защиты лагеря от огня привлекли 6 единиц техники и 23 человека. На место пожара из Уфы вместе с 3 единицами спецтехники прибыла Аэромобильная группировка МЧС, которая состоит из 50 человек. Кроме того, огонь тушат 278 сотрудников территориальной подсистемы РСЧС при помощи 53 единиц техники.
По данным на 16 августа площадь пожара достигла уже 15 гектар. Отмечается, что переход огня на жилые строения не допущен, угрозы населенному пункту нет.
Напомним, детей и персонал из лагеря эвакуировали. Всего из учреждения вывезли 837 человек, среди которых 750 детей и 87 сотрудников. Оказалось, что 412 детей и 55 работников увезли в Магнитогорск на 19 автобусах. Все дети уже находятся со своими родителями. Никто не пострадал. Оставшиеся 338 детей и 32 сотрудников остались отдыхать в санатории «Юбилейный», в домах отдыха «Юность» и «Березка», а также в детском лагере «Уральские Зори».