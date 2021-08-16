Одноклассники проведут конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2021

OK Media Challenge 2021 продлится с 30 августа по 26 сентября. Конкурс включает в себя обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач. Медиа, которые примут участие в конкурсе, узнают все о частоте постинга в ОК, научатся делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, попробуют запустить спецпроект и узнают, как настраивать кампании в Рекламном кабинете ОК.