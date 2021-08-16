Одноклассники проведут конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2021

Одноклассники проведут конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2021

Одноклассники проведут конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2021

Вчера, 15:36
Общество
Фото: ок
Социальная сеть Одноклассники объявляет старт приема заявок на участие в ОК Media Challenge 2021 – ежегодном конкурсе для региональных СМИ.

Конкурс поможет медиа улучшить качество публикаций в своих группах в ОК и научиться эффективным приемам работы с соцсетью. Успешное прохождение конкурса позволит группам СМИ привлечь новых подписчиков и создавать виральный контент. Победители получат денежные призы в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей, которые смогут потратить на продвижение контента в ОК, промоподдержку от соцсети и другие подарки.

OK Media Challenge 2021 продлится с 30 августа по 26 сентября. Конкурс включает в себя обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач. Медиа, которые примут участие в конкурсе, узнают все о частоте постинга в ОК, научатся делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, попробуют запустить спецпроект и узнают, как настраивать кампании в Рекламном кабинете ОК.

Успешное прохождение OK Media Challenge 2021 может стать новым этапом развития для медиа в ОК: появятся новые подписчики, увеличатся охваты аудитории и повысится ее вовлеченность. За каждое успешно выполненное задание будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники медиачелленджа, можно в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа».

СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы на продвижение через Рекламный кабинет ОК в 50, 30 и 15 тысяч рублей, годовую промоподдержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки. Все участники получат электронные сертификаты об участии в конкурсе. Оценивать и комментировать задания будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 26 августа включительно. Из всех заявок 27 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе.

В прошлом году заявки на участие подали 110 представителей региональных СМИ, 45 из которых прошли отборочный тур. В конкурсе также участвовали медиа из стран СНГ. Победителями прошлого года стали группы «Газета “Борьба”», «Газета ”Глобус”» и «Журнал “Шанс”».

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