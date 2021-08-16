Лишившийся ног уфимский блогер Рустам Набиев второй раз покорил Эльбрус на руках

Уфимец Рустам Набиев второй раз совершил подъем на Эльбрус. Высота горы составляет 5 621 метров. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.
Самую высокую горную вершину России Набиев покорил на руках. Поднимался на гору он в течение нескольких дней. По его словам, это сделать было непросто из-за холодных погодных условий.
Напомним, блогер лишился обеих ног в 2015 году. На 24 десантников под Омском обрушилась казарма ВДВ. Из них выжили только 21 человек. Рустам Набиев оказался самым тяжелым из пострадавших. Теперь он стал активно вести свой блог и заниматься спортом. Также он является обладателем «золота» в международных турнирах. Он счастлив в браке и растит двоих детей.