Лишившийся ног уфимский блогер Рустам Набиев второй раз покорил Эльбрус на руках

Лишившийся ног уфимский блогер Рустам Набиев второй раз покорил Эльбрус на руках
Лишившийся ног уфимский блогер Рустам Набиев второй раз покорил Эльбрус на руках
Вчера, 12:43ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Инстаграм Рустама Набиева
Первый раз Набиев поднялся на Эльбрус в сентябре 2020 года.

Уфимец Рустам Набиев второй раз совершил подъем на Эльбрус. Высота горы составляет 5 621 метров. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Самую высокую горную вершину России Набиев покорил на руках. Поднимался на гору он в течение нескольких дней. По его словам, это сделать было непросто из-за холодных погодных условий.

Напомним, блогер лишился обеих ног в 2015 году. На 24 десантников под Омском обрушилась казарма ВДВ. Из них выжили только 21 человек. Рустам Набиев оказался самым тяжелым из пострадавших. Теперь он стал активно вести свой блог и заниматься спортом. Также он является обладателем «золота» в международных турнирах. Он счастлив в браке и растит двоих детей.

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