Лишившийся ног уфимский блогер Рустам Набиев второй раз покорил Эльбрус на руках

Напомним, блогер лишился обеих ног в 2015 году. На 24 десантников под Омском обрушилась казарма ВДВ. Из них выжили только 21 человек. Рустам Набиев оказался самым тяжелым из пострадавших. Теперь он стал активно вести свой блог и заниматься спортом. Также он является обладателем «золота» в международных турнирах. Он счастлив в браке и растит двоих детей.