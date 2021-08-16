Элиссан Шандалович: Карелии важно восстановить лес

С начала года в регионе зафиксировали 298 лесных пожаров, их общая площадь составила более 20 500 гектаров. В прошлом году за этот же период случилось 137 пожаров, площадь которых составила 512 гектаров, пишет karelinform.ru.
В настоящее время в республике уже отменили режим ЧС, все лесные пожары ликвидированы. Специалисты обследуют территории, в том числе отдаленные и труднодоступные, чтобы определить, сколько новых деревьев стоит высадить.
Напомним, в Карелии ежегодно высаживают до 30 млн сеянцев ели и сосны. По словам Шандаловича, после таких массовых лесных пожаров руководство республики должно уделить особое внимание восстановлению лесного хозяйства.
Глава Заксобрания отметил, что лес – основа экономической состоятельности Карелии.
“Лесозаготовительные компании и арендаторы лесфонда должны максимально восстанавливать лесные насаждения на делянках, а также в местах строительства линий электропередачи или разработки карьеров”, – заявил Шандалович.
Согласно планам Министерства природных ресурсов и экологии Карелии, к 2024 году площадь лесовосстановления республики доведут до размеров вырубленных и погибших участков. Всего же площадь лесного фонда Карелии составляет примерно 14,5 млн гектаров.