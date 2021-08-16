Два новых очага лесных пожаров обнаружили в Бурзянском районе Башкирии

Два новых очага лесных пожаров обнаружили в Бурзянском районе Башкирии
Два новых очага лесных пожаров обнаружили в Бурзянском районе Башкирии
Вчера, 17:52ОбществоЭлина СайфрановаФото: Соцсети
По данным МЧС, в Бурзянском районе возникло 2 новых очага пожара общей площадью 8 га.

Как сообщают волонтеры в социальных сетях, в Бурзянском районе возникло 2 новых очага лесных пожаров, по данным МЧС, площадь которых 5 и 3 га. Так, всего в районе 350,6 га лесных пожаров.

Волонтеры также сообщают о нехватке людей и техники для тушения пожаров: «работники лесхоза не справляются с пожарами, техники не хватает и людей в том числе, в связи с этим просим помощи».

Однако, как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, пожаром занимается лесоохрана, и помощи ведомства пока не запрашивали.

Напомним, что за прошедшие сутки на территории республики зафиксировано 6 новых очагов лесных пожаров в Зианчуринском, Бурзянском, Абзелиловском, Белорецком и Учалинском районах, общая площадь которых составляет 65,1 га. Отметим также, что в Бурзянском районе был ликвидирован пожар от 13 августа площадью 3 гектара.

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