Дегтяреву удалось добиться продления моратория на «ЭРА-ГЛОНАСС»

Правительство России согласовало предложение главы Хабаровского края Михаила Дегтярева о продлении моратория на обязательную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в машины, которые ввозят на территорию России. Мораторий будет действовать до декабря 2022 года.

Как сообщает prokhab.ru, ранее Дегтярев направлял данную просьбу полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Михаил Дегтярев указал, что установка системы на ввозимые в Хабаровский край автомобили увеличивает их стоимость. Дегтярев отметил, что в Хабаровском крае фактически нет альтернативы покупке данных автомобилей, а удорожание машин делает приобретение менее доступным. Трутнев поддержал данную инициативу, жители ДФО получат возможность еще год ввозить праворульные автомобили для личного использования без дополнительных трат. Директор коммуникационной группы «Медиатехнологии» Владимир Чернышов добавил, что сегодня жители восточной части России фактически не имеют возможности другими способами ввозить в Россию качественные праворульные автомобили. Он подчеркнул, что Дальний Восток, в том числе и Хабаровский край, — основной потребитель японских авто в России. По мнению эксперта, инициатива Дегтярева очень важна, так как это в интересах жителей всего региона. Отмечается, что благодаря мораторию покупатели японских автомобилей смогут сэкономить десятки тысяч рублей. Поддержка инициативы, по мнению экспертов, демонстрирует лояльность федеральной власти к Дегтяреву, что врио губернатора Хабаровского края использует в интересах населения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter