Дебоширу, сорвавшему рейс Сочи-Уфа, грозит пять лет тюрьмы

Мужчину, из-за которого самолет авиарейса Сочи-Уфа совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, могут посадить на срок до пяти лет, пишет ИА «Башинформ».
Уголовное дело в отношении дебошира было возбуждено волгоградской транспортной прокуратурой по статье «хулиганство, совершенное на воздушном транспорте».
Напомним, инцидент произошёл 11 августа. Пьяный пассажир начал вести себя агрессивно, ругался с бортпроводниками, кричал и оскорблял их. В результате пилоты были вынуждены посадить самолёт.