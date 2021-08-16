Дебоширу, сорвавшему рейс Сочи-Уфа, грозит пять лет тюрьмы

Дебоширу, сорвавшему рейс Сочи-Уфа, грозит пять лет тюрьмы
Дебоширу, сорвавшему рейс Сочи-Уфа, грозит пять лет тюрьмы
Вчера, 14:58ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео
Из-за непристойного поведения мужчины самолёт не долетел до столицы Башкирии.

Мужчину, из-за которого самолет авиарейса Сочи-Уфа совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, могут посадить на срок до пяти лет, пишет ИА «Башинформ».

Уголовное дело в отношении дебошира было возбуждено волгоградской транспортной прокуратурой по статье «хулиганство, совершенное на воздушном транспорте».

Напомним, инцидент произошёл 11 августа. Пьяный пассажир начал вести себя агрессивно, ругался с бортпроводниками, кричал и оскорблял их. В результате пилоты были вынуждены посадить самолёт.

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