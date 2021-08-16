Башгидрометцентр снова зафиксировал опасно низкий уровень рек в Уфе

Башгидрометцентр снова зафиксировал опасно низкий уровень рек в Уфе
Башгидрометцентр снова зафиксировал опасно низкий уровень рек в Уфе
Вчера, 17:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Башгидрометцентр предупреждает об опасном гидрологическом явлении – низкий уровень воды рек Белая и Уфа держится на протяжении 10 дней.

Зафиксирован еще один исторический минимум уровня воды реки Белая. По данным с гидропоста, в Уфе на 16 августа уровень воды составляет минус 160 сантиметров, что уже на 123 сантиметра меньше средних значений и на один сантиметр меньше исторического минимума 2012 года. Аналогичная ситуация наблюдается и в городе Бирск, где уровень Белой составляет минус 27 сантиметров, что на 60 сантиметров ниже средних показателей.

Что касается реки Уфа, то, по данным гидропоста, в Шакше уровень воды составляет 89 сантиметров, это на 77 сантиметров ниже средних значений. Отметим, что исторический минимум в 75 сантиметров был зафиксирован в 2010 году.

Башгидрометцентр подчеркивает, что в случае сохранения погодных условий падение уровня воды так и будет продолжаться, что ведет истощению запасов воды в русловой сети, усилению процессов зарастания водоемов и возникновению опасных гидрологических явлений.

Напомним, что половодье в этом году завершилось на две недели раньше, и уже в мае водность бассейна Белой была на 54-80% ниже средних значений. К тому же большую роль в ситуации играет аномальная жара и сухая погода - за две недели августа выпало только 9% от нормы месячных осадков, что также негативно влияет на сток рек.

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