Башгидрометцентр снова зафиксировал опасно низкий уровень рек в Уфе

Напомним, что половодье в этом году завершилось на две недели раньше, и уже в мае водность бассейна Белой была на 54-80% ниже средних значений. К тому же большую роль в ситуации играет аномальная жара и сухая погода - за две недели августа выпало только 9% от нормы месячных осадков, что также негативно влияет на сток рек.