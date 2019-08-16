Впервые за много лет ФСБ раскрыли реальное число трудовых мигрантов
Вчера, 17:40ОбществоФото: pixabay.com
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По сообщениям пограничной службы ФСБ, за первые 6 месяцев 2019 года на заработки в Россию приехали порядка 2,4 млн человек.
Как передает RT, больше половины из этого числа – выходцы из Средней и Центральной Азии, а именно республик Узбекистан и Таджикистана, 918 тысяч и 524 тысячи соответственно. Далее идет Киргизия, из которой въехало 265 тыс. трудовых мигрантов, и Украина – около 165 тысяч человек.
Также сообщается, что за этот год в Россию приехало свыше 15 млн иностранных граждан.
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