Впервые за много лет ФСБ раскрыли реальное число трудовых мигрантов

Как передает RT, больше половины из этого числа – выходцы из Средней и Центральной Азии, а именно республик Узбекистан и Таджикистана, 918 тысяч и 524 тысячи соответственно. Далее идет Киргизия, из которой въехало 265 тыс. трудовых мигрантов, и Украина – около 165 тысяч человек.