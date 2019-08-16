В Уфе сотрудники ГИБДД опять начали массовые проверки водителей
Вчера, 11:07ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Инспекторы заранее предупредили об этом автомобилистов.
Сегодня, 16 августа, по Уфе начались массовые проверки автомобилистов.
Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД по РБ.
Как сообщили в УГИБДД, проверки, прежде всего, преследуют цель пресечь возможные нарушения правил дорожного движения.
Проверки продлятся как минимум до сентября.
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