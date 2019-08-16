В Уфе решили добиваться здоровья и долголетия посредством «Школы здорового питания»
Она организована в рамках нацпроекта «Демография»
Интересным способом решить задачу улучшения здоровья населения решили в Уфе, создав «Школу здорового питания». Данная организация будет просвещать горожан по теме правильного питания как залога здоровья и долголетия. Школа заработала в рамках нацпроекта «Демография».
В ее программе — пока проведение тематических лекций до декабря текущего года, а также шести мастер-классов на тему здорового питания в топовых общественных местах — кинотеатрах, кафе, торговых центрах и т. д.
Помимо этого, 20 волонтеров-инструкторов по здоровому питанию пройдут обучение по теме качественной, полезной и безопасной пищи.
Предстоящей осенью в регионе запланирована конференция, на которой «умное питание» будет возводиться в тренд. Конференцию совместят с ярмаркой продукции местных производителей.