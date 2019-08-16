В Уфе решили добиваться здоровья и долголетия посредством «Школы здорового питания»

Интересным способом решить задачу улучшения здоровья населения решили в Уфе, создав «Школу здорового питания». Данная организация будет просвещать горожан по теме правильного питания как залога здоровья и долголетия. Школа заработала в рамках нацпроекта «Демография».

В ее программе — пока проведение тематических лекций до декабря текущего года, а также шести мастер-классов на тему здорового питания в топовых общественных местах — кинотеатрах, кафе, торговых центрах и т. д.

Помимо этого, 20 волонтеров-инструкторов по здоровому питанию пройдут обучение по теме качественной, полезной и безопасной пищи.