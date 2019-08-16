В Росстате рассказали как изменился рацион россиян за последние 38 лет

Так за указанный период времени россияне стали есть меньше хлеба, картошки и пить молока. В то же время они стали больше потреблять фруктов, ягод, овощей и бахчевых, пишет RNS.

Так если в 1980 году на одного жителя СССР в среднем приходилось 117 килограмм картошки, 112 килограмм хлебобулочных изделий и 390 килограмм молока и молочных продуктов, то к 2018 году данные показатели сократились до 59, 96 и 266 килограмм соответственно.

За 38 лет россияне стали меньше употреблять в пищу сахара и прочих сладостей. В 1980 году на одного гражданина Советского Союза в среднем приходилось 35 килограмм кондитерских изделий, против 31 килограмма в 2018 году. За почти четыре десятилетия население страны сократило в своем ежегодном рационе количество куриных яиц — с 286 до 231 штуки.