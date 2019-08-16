В Башкирии вводится рейтинг школ: лучшие получат 1 млн рублей
Вчера, 17:30ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщил и.о. министра образования Айбулат Хажин на республиканском августовоском совещании по образованию.
По итогам составленного рейтинга 20 лучших школ - 10 городских и 10 сельских - получат гранты в размере 1 млн руб. на дальнейшую реализацию заявленных образовательных проектов.
Школы республики ежегодно входят в число лучших по стране, при этом, как отметил Айбулат Хажин, из года в год это одни и те же образовательные учреждения.
- Мы начали соревнование, которое будет мотивировать школы на использование современных методов организации образовательной деятельности, на поиск новых форм работы с одаренными детьми, подготовку педагогов-наставников. Наша задача - сделать каждую школу лучшей, создать условия для выявления и развития талантов.
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