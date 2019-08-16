В Башкирии вводится рейтинг школ: лучшие получат 1 млн рублей

По итогам составленного рейтинга 20 лучших школ - 10 городских и 10 сельских - получат гранты в размере 1 млн руб. на дальнейшую реализацию заявленных образовательных проектов.

Школы республики ежегодно входят в число лучших по стране, при этом, как отметил Айбулат Хажин, из года в год это одни и те же образовательные учреждения.