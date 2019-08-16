В Башкирии финансовой грамотности будут учить с помощью уличной рекламы
Будут установлены рекламные щиты и транслироваться ролики.
Республиканский госкомитет по торговле и защите прав потребителей озаботился финансовой грамотностью населения, ее низким уровнем, и решил его подтянуть. Мол, из-за незнания основных финансовых законов нарушаются права потребителей. Есть такая проблема, тут не поспоришь.
С этой целью госкомитет заказал наружную рекламу про это самое дело.
В частности, пропаганда финансовой грамотности будет вестись в Уфе с 5 щитовых рекламных конструкций и 5 уличных видеоэкранов. Такие же билборды и экраны будут установлены в других городах Башкирии в количестве от 3 до 1 рекламной конструкции.
Ну, наверное, по 1 рекламному щиту, на котором будут объясняться некие финансовые правила, будет достаточно, чтобы поднять финансовую грамотность всех жителей Бирска, Благовещенска – по столько штук будет установлено в этих городах.