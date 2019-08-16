В Башкирии финансовой грамотности будут учить с помощью уличной рекламы

Республиканский госкомитет по торговле и защите прав потребителей озаботился финансовой грамотностью населения, ее низким уровнем, и решил его подтянуть. Мол, из-за незнания основных финансовых законов нарушаются права потребителей. Есть такая проблема, тут не поспоришь.

С этой целью госкомитет заказал наружную рекламу про это самое дело.

В частности, пропаганда финансовой грамотности будет вестись в Уфе с 5 щитовых рекламных конструкций и 5 уличных видеоэкранов. Такие же билборды и экраны будут установлены в других городах Башкирии в количестве от 3 до 1 рекламной конструкции.