Уфа: Новостные итоги пятницы

С утра мы рассказали о довольно нехитрой коррупционной схеме обогащения, которую организовал муниципальный депутат в Башкирии.

На прошедшем сегодня традиционном августовском педсовете представили очередной грандиозный и совсем недешевый проект на 11 миллиардов рублей.

Ну и под конец дня снова ЧП в небе и снова из-за столкновения с птицами. К счастью, как и вчера, все обошлось.