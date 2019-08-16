Уфа: Новостные итоги пятницы

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Три события, определившие медийную картину последнего рабочего дня недели.
С утра мы рассказали о довольно нехитрой коррупционной схеме обогащения, которую организовал муниципальный депутат в Башкирии.
На прошедшем сегодня традиционном августовском педсовете представили очередной грандиозный и совсем недешевый проект на 11 миллиардов рублей.
Ну и под конец дня снова ЧП в небе и снова из-за столкновения с птицами. К счастью, как и вчера, все обошлось.
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