Центр по развитию туризма Башкирии закрылся вместе с отставкой Идельбаева

9 августа распоряжением врио главы республики Радия Хабирова был упразднен Центр развития туризма РБ. В документе сообщается, что такое решение было принято “в целях исключения несвойственных функций и направлений деятельности автономной некоммерческой организации Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства”.

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Распоряжение вступило в силу со дня его подписания. Отметим, текст распоряжения еще не опубликован в официальном портале правовой информации.

Напомним, 15 августа Медиакорсеть сообщала, что возглавивший в феврале 2019 года Центр развития туризма при Госкомитете по предпринимательству и туризму РБ Артур Идельбаев покинул свой пост. В ведомстве сообщили, что он уволился по собственному желанию. Сам Идельбаев оказался недоступен для комментариев.