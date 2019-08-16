Фото: mil.ru
Рособоронэкспорт представит на МАКС-19 экспортные военные самолеты
Вчера, 17:42Общество
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Производители самолетов КнААПО им. Ю.А. Гагарина и ПАО «ВАСО» уже зарегистрированы на выставке. МАК пройдет с 27.08 по 01.09 в г.о. Жуковский.
По сообщению RT, главными экспонатами от России станут истребитель Су-57Э и транспортный самолет военного назначения Ил-112ВЭ.
Серийное производство «сушек» началось в конце весны 2019 года. Государственный испытания по ним планируют завершить также в этом году.
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