Фото: pixabay.com
Прокуратура Нефтеюганска передала в суд заключение по делу гибели двух рабочих
Вчера, 18:54Общество
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Уголовное дело по факту гибели двух рабочих при обрушении моста на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе направили в суд.
Фигурантом дела стал начальник участка АО «Моторстрой», которого сочли виновным в том, что он не убедился в безопасности конструкции, которая потом рухнула. Об этом 16 августа сообщило издание muksun.fm.
Кроме погибших, серьезно пострадали еще три человека.
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