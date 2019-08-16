Приключения итальянцев в России: лидируют Казань и Уфа

Как сообщает «Российская газета», итальянка объездила на своём «железном коне» всю Италию, доехала до Великой китайской стены, до Ирландии, Литвы, Индии, Австрии, Венгрии, Хорватии и до Северного мыса в Норвегии.

Вояж по России под названием «Путешествие на велосипеде Москва-Владивосток: знать, чтобы понять» был организован по ее инициативе совместно с ассоциацией культурного российско-итальянского общества «SIBITA» (Сибирь-Италия).

«Россия для нас по сей день является некой „террой инкогнита“, и я задалась амбициозной целью ее постичь за столь короткое время. Еще одной моей важной миссией было заключение соглашения о побратимстве между красноярским заповедником „Столбы“ и итальянским Национальным парком „Гран-Сассо э Монти делла Лага“, посланницей которого я являюсь. Задача побратимства — создание возможностей для культурного обмена и проведения совместной научно-исследовательской деятельности», — пояснила Франческа, с гордостью информируя о подписанном в Красноярске соглашении.

Фото: rg.ru

«Я отношусь к тем людям, которые верят лишь собственным глазам. О России много говорят всякой чепухи, но если бы во все это поверила, то никогда бы не отправилась в это путешествие. Пока ни одна легенда не подтвердилась. Единственное, чего я по-настоящему боюсь, так это больших медведей. Знаете, как-то все-таки боязно ехать на велосипеде по тайге. И это как раз тот случай, когда не знаешь, стереотип ли это или правда (смеется). Тем не менее, если бы меня попросили описать Россию в трех словах, я бы, наверно, назвала три эпитета: жизненно необходимая, нежная и зеленая», — настаивает Франческа, которая, по ее словам, намерена после возвращения рассказать итальянцам правду о России.

Как признается итальянка, каждый уголок России красив по-своему, но пока в ее личном ТОПе лидируют два города — Казань и Уфа. Они покорили ее своей «древностью, чистотой и великолепно организованными услугами».

Казань и Уфа покорили ее своей «древностью, чистотой и великолепно организованными услугами»