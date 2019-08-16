Приключения итальянцев в России: лидируют Казань и Уфа
Франческе Филиппи почти 70 лет, а она ежедневно накручивает по 130 км на своем велосипеде.
Как сообщает «Российская газета», итальянка объездила на своём «железном коне» всю Италию, доехала до Великой китайской стены, до Ирландии, Литвы, Индии, Австрии, Венгрии, Хорватии и до Северного мыса в Норвегии.
Вояж по России под названием «Путешествие на велосипеде Москва-Владивосток: знать, чтобы понять» был организован по ее инициативе совместно с ассоциацией культурного российско-итальянского общества «SIBITA» (Сибирь-Италия).
«Россия для нас по сей день является некой „террой инкогнита“, и я задалась амбициозной целью ее постичь за столь короткое время. Еще одной моей важной миссией было заключение соглашения о побратимстве между красноярским заповедником „Столбы“ и итальянским Национальным парком „Гран-Сассо э Монти делла Лага“, посланницей которого я являюсь. Задача побратимства — создание возможностей для культурного обмена и проведения совместной научно-исследовательской деятельности», — пояснила Франческа, с гордостью информируя о подписанном в Красноярске соглашении.
«Я отношусь к тем людям, которые верят лишь собственным глазам. О России много говорят всякой чепухи, но если бы во все это поверила, то никогда бы не отправилась в это путешествие. Пока ни одна легенда не подтвердилась. Единственное, чего я по-настоящему боюсь, так это больших медведей. Знаете, как-то все-таки боязно ехать на велосипеде по тайге. И это как раз тот случай, когда не знаешь, стереотип ли это или правда (смеется). Тем не менее, если бы меня попросили описать Россию в трех словах, я бы, наверно, назвала три эпитета: жизненно необходимая, нежная и зеленая», — настаивает Франческа, которая, по ее словам, намерена после возвращения рассказать итальянцам правду о России.
Как признается итальянка, каждый уголок России красив по-своему, но пока в ее личном ТОПе лидируют два города — Казань и Уфа. Они покорили ее своей «древностью, чистотой и великолепно организованными услугами».
Казань и Уфа покорили ее своей «древностью, чистотой и великолепно организованными услугами»
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