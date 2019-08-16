Пляжные настроения: синоптики предсказали настоящую жару в Башкирии
Вчера, 10:39ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко./ Mkset.ru
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Предстоящий уик-энд порадует по-настоящему летней погодой.
Сегодня, 16 августа, и в предстоящие два выходных дня по Башкирии и в Уфе ожидается теплая (и даже долгожданная жаркая!) погода без осадков.
Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем воздух прогреется +30 градусов.
В горных районах будет особенно знойно.
В воскресенье возможны небольшие дожди.
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