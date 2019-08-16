На строительство детских технопарков в Башкирии выделено 24 млн рублей

В целях развития естественно-научного и технического направлений в новом учебном году будут созданы еще 3 детских технопарка - в Октябрьском, Ишимбае и Баймаке.

Напомним, в прошлом году было создано 7 - в Агидели, Белорецке, Белебее, Кумертау, Нефтекамске, Сибае, Учалах, в 2017 - 3 (два в Уфе и один в Благовещенске).На создание технопарков из республиканского бюджета выделено 24 млн руб. Предполагается, что охват детей и подростков, занятых в технопарках вырастет, таким образом, до 36.5 тыс. человек.