Кто стоит за арестом предпринимателя Альберта Худояна?

Адвокаты защиты предполагают, что уголовное дело против него было развернуто в интересах Ильдара Самиева и Сергея Говядина, которые хотят организовать противозаконных захват имущества Худояна.

Говядин достаточно известен в медиа-среде. В 2015 году «Комсомольская правда» охарактеризовала его как «49-летнего миллионера и олигарха», который ранее разошелся с «Мисс Мира 2008» Ксенией Сухановой. Тем не менее, определить четкую сферу предпринимательства Говядина достаточно сложно, так как она охватывает массу направлений, сообщает Lenta.ru.

Так, совместно с Самиевым они участвовали в выводе денег из «Связь-банка»; его имя связано со смутными операциями в элитном ЖК Knightsbridge в Хамовниках, и другими грязными историями.

В 2014 году компания ООО «Оптима проперти менеджмент» оформила займ в размере 95 миллионов долларов в «Связь-банке». Средства были реализованы в счет приобретения 22 квартиры, которые на тот момент строились в вышеуказанном элитном ЖК в столичных Хамовниках. Примечателен тот факт, что, по данным информационной базы Endole, «Оптима проперти менеджмент» и Говядин имели связь.

Фото: Lenta.ru

В 2016 году комплекс сдали в эксплуатацию. Однако долг банку не был возвращен. Теперь у должника есть квартиры, которые по стоимости не перекрывают и половины долга, и ещё миллиард рублей на счетах подконтрольного говядину застройщика Knightsbridge.

И это а первая подобная схема Говядина. Он также контролирует табачную фабрику в Липецкой области «ЛТФ», которая изготавливает сигареты марок «Кресты», «Фараон» и «Космонавт». Интересен тот факт, что на табачном рынке чаще всего подделываются именно эти марки. Согласно акцизам, стоимость одной пачки на данный момент составляет 50 рублей. Защитник Худояна - адвокат Александр Карабанов уверен, что уголовное дело против его подопечного как раз таки были инициировано в интересах подобных «бизнесменов», как Говядин и Самиев. К слову, Самиев сегодня пребывает в СИЗО из-за обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Объем дела против Самиева насчитывает порядка 18 томов. Все противозаконные схемы его связаны со сферой недвижимости.

Так, его компания «Соратник» продала компании Risegate Enterprises Ltd участок площадью 23 сотки с коттеджем. Самиев получил от этой сделки 840 тысяч долларов, но недвижимость на имя покупателя так и не оформил.

В этом деле есть ещё один фигурант. Некий Говорухин является доверенным лицом Говядина. Он направил заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД. После этого Худояна арестовали.