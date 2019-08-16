Коррупция в Башкирии: Как депутат своей маме помогал

Ситуацию, о которой пойдет речь ниже, в свое время несколькими словами описал классик российской сатиры Михаил Жванецкий, сказав в одной из своих работ: «Что хранишь, то и имеешь».

Еще раньше другой классик, Салтыков-Щедрин, по крайней мере, ему приписывают эту бессмертную цитату, сказал, что, разбуди его через сто лет и спроси, что происходит, он ответит: «Пьют и воруют». Ну насчет первого – свечку не держали, а насчет второго есть официальные документы и даже уголовное дело.

Примерно по такой схеме, судя по всему, решил пойти директор муниципального унитарного предприятия «Кушнаренковское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ», МУП), что в одноименном Кушнаренковском районе Башкирии Азамат Ахметзянов. Он же, помимо руководства государственным предприятием, с 2015 года является еще и муниципальным депутатом.

Так вот этот директор МУПа раньше, до 2014 года, до того, как стал у руля госпредприятия, был учредителем ООО «ЖилКомСервис» (ООО). Сфера деятельности обеих организаций идентична: жилищно-коммунальное хозяйство.

Став руководителем государственного муниципального жилищно-коммунального предприятия, г-н Ахметзянов из учредителей своего ООО вышел, но вписал в хозяйки коммерческой организации свою мать. В принципе, на этом данный материал можно и заканчивать – все ж и так понятно, белыми нитками шито. Но так как есть официальные документы, мы продолжим.

Всё в семью

По версии местной прокуратуры – главные надзиратели законности и порядка разобрались в ситуации и выписали предписания – директор МУП Ахметзянов в нарушение массы законов и иных нормативно правовых актов, давал денег в долг ООО, владелицей которого была его мать. Ну, то есть, МУП передавало деньги в долг ООО, а Ахметзянов подписывал договоры займа.

Тем самым были нарушены, в частности, нормы федеральных законов «О противодействии коррупции в Российской Федерации», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Кодекса этики служебного поведения МУП «УЖХ». Это не с чьих-то слов, это со слов прокуратуры, которые записаны в соответствующем предписании, оно есть в распоряжении редакции.

Другими словами, эти договоры займа от МУП в пользу ООО породили конфликт интересов. Всего с 2015 по 2017 годы в долг было передано почти 1,4 миллиона рублей. Ах да, чуть не забыли: учредителем ООО, как мы уже говорили, является мать депутата, а вот директором этого «материнского» ООО является подчиненная депутата-директора МУП, работница этого самого МУПа. То есть, выходит, не конфликт, а сразу несколько конфликтов интересов.

А вот когда вы узнаете, на что шли деньги, взятые ООО в долг у МУП, вся эта схема станет еще более понятной. Как выяснили проверяющие прокуроры, ООО участвовало в конкурсах на получение муниципальных госконтрактов.

Для обеспечения выполнения обязательств по выигранным муниципальным госконтарктам, мама и брала в долг деньги у сына, то есть, ООО занимало деньги у МУПа.

Фото: mkset.ru

При этом, снова, как выяснили прокуроры, МУП не участвовал в этих конкурсах, хотя имел для этого все возможности и права и мог их выиграть.

То есть, выходит, что МУП специально отказывался от участия в конкурсах и от госконтрактов в пользу «материнского» ООО. Ну, все в семью, как говорится, что ж непонятного-то. В итоге прокуратура Кушнаренковского района выдала предписание на имя главы района с тем, чтобы подобных нарушений больше не было, а директора МУПа предписали наказать.

И директора наказали: в ответ на запрос редакции, прокуратура Башкирии сообщает, что директор-депутат наказан дисциплинарно (наверное, замечание сделали, чтобы не шалил так больше). Результаты проверки, между тем, передали дальше в Следственный комитет, чтобы материалы изучили там – возможно, будет продолжение.

Фото: mkset.ru

Райский отдых на живописном озере

На этом коррупционная история (а что это, если не коррупция?) не заканчивается. В 2012 году «материнское» ООО «ЖилКомСервис» взяло на 5 лет в аренду у местного сельского поселения земли сельско-хозяйственного назначения на берегу озера Каряка в целях воспроизводства рыбы и предоставления услуг рыболовства. Ну, если понятным языком говорить, то взяли на 5 лет в аренду озеро для организации платной рыбалки.

В этом нет ничего незаконного, все нормально. Но в 2014 году договор был продлен до 2037 года, то есть, на 25 лет. Видимо, за два года ведения бизнеса платная рыбалка неплохой доход стала давать.

Дело в том, что по закону, продлить договор можно было только и исключительно после того, как закончится первый договор. То есть, продлить можно было не раньше 2017 года, а его продлили в 2014 году. Это незаконно, продление недействительно, о чем, собственно, и говорит прокуратура в следующем своем представлении.

Но, по нашей информации, в 2017 году, по истечении пятилетнего срока действия первого договора, его никто не продливал. То есть, озеро в аренде у ООО уже не состоит. Но по факту оно продолжает коммерческой фирмой использоваться и генерировать для своих хозяев денежный доход. Вот и прайс на рыбную ловлю висит, можно съездить на выходные порыбачить, как раз потепление обещают – всего 700 рублей в сутки, банька на воде, красота!

Прокуратура, сообщает, что по результатам рассмотрения прокурорского представления, администрация района приняла меры, чтобы нарушений в дальнейшем не было. А что касается озера, на момент рассмотрения представления у ООО, якобы, возникло право на пролонгацию договора, то дальнейшее прокурорское реагирование не предпринималось. Это, на самом деле, очень странно: ведь прокуратура проверила и выписала предписание после того, как возникло право на пролонгацию договора.

Экономия семейного бюджета

А причем тут депутат-директор МУПа, если «озерный» кейс касается ООО. А вот при чем, и это уже «уголовка». Следователи следственного комитета выяснили, что озеро, находящееся в управлении коммерческого ООО, охраняли работники государственного МУП. Буквально: некий Файзуллин, находящийся с марта 2014 года по май 2015 года в штате депутатского МУПа в должности слесаря, фактически занимался охраной озера материнского ООО.

Следователи посчитали: ущерб государству составил четверть миллиона рублей. По этому поводу в отношении депутата Ахметзянова на днях возбуждено уголовное дело по двум статьям: за злоупотребление должностными полномочиями (статья 285, часть 1) и служебный подлог (статья 292, часть 2). По обеим статьям ему грозит срок до 8 лет лишения свободы.

Может показаться, не особо и большой ущерб – ну подумаешь, 251 тысяча, в стране миллиардами воруют. Но, во-первых, в уголовном деле пока фигурирует один подставной работник, а по нашей информации, их было несколько. А во-вторых, это в одном сельском поселении такой ушлый депутат-директор. А сколько в стране сельских поселений? Тысячи. И во-многих, мы уверены, найдется свой ушлый депутат-директор.

- О том, что в отношении меня возбудили уголовное дело, как и обо всем другом, я впервые от вас слышу. А кто заказал вам публикацию? В нашей стране просто так ничего не бывает – и вам кто-то заказал, – такой комментарий от депутата-директора Азамата Ахметзянова мы получили по телефону.

Фото: mkset.ru

Но, скорее всего, депутат немного слукавил, и даже приврал, потому что уголовное дело на него есть. А когда в отношении человека возбуждают уголовное дело, не знать об этом он не может, потому что его как-минимум должны перед возбуждением дела опросить, а потом и уведомить, мол, на вас дело завели.

В республиканском управлении следственного комитета России нам официально подтвердили: уголовное дело есть и расследуется. О результатах расследования следователи расскажут позднее.

Тем временем, один из общественных деятелей Кушнаренковского района получил на телефон это сообщение: «Я желаю вам всего хорошего в этой жизни и никогда не забуду Ваши добрые дела!». Пришло это сообщение на следующий день после возбуждения уголовного дела. Общественник уверен, что сообщение пришло с номера нашего героя и расценивает его, как завуалированную угрозу.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Для России ситуация вполне обыденная, в том числе, и для Башкирии, когда люди, устроившись на какие-то места или начав оперировать определенными бюджетами и средствами населения, считают это возможностью своего личного обогащения, способом заработка Неправомерного, конечно же. Предположу, что герой материала как раз из этой когорты людей, – говорит наш эксперт, правозащитник, общественный деятель Владислав Юсупов.

- Подобная ситуация с высоким уровнем коррупции характерна для стран с развивающейся экономикой. Россия из этого ряда не выбивается: нельзя сказать, что проблема коррупции – для нас это вопрос жизни и смерти государства. Вспомните, что с этим делом творится в некоторых латиноамериканских или африканских странах – у нас еще не так все плохо.

- С коррупцией бороться надо, но делать это надо не только и не столько в кабинетах следователей. Коррупция зарождается гораздо раньше, когда маленький мальчик (или девочка) будущий коррупционер видит: папка деньги принес, взятку. Так и формируется образ мышления, образ, который в дальнейшем считается совершенно правильным для этого человека и даже единственно верным. Поэтому борьба с коррупцией должна начинаться с младенчества, с младших классов школы.

- А вот «китайским» способом, которым у нас некоторые иногда пытаются припугнуть вороватых чиновников, на мой взгляд, коррупцию не победить. Раньше, гораздо раньше начинать надо.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Любые процедуры, связанные с закупками для государственных и муниципальных нужд, должны быть максимально открытыми и прозрачными. К сожалению, ФЗ-44 не стал преградой для недобросовестных участников госзакупок и не сумел полностью исключить коррупционные схемы, – говорит Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Башкирии.

- Поэтому в этой системе необходим общественный контроль, который поможет предотвратить нецелевое или неэффективное использование бюджетных денег. Любой неравнодушный гражданин может зайти на электронную площадку zakupki.gov.ru и проанализировать выставленные лоты. Если у него появятся сомнения в законности того или иного тендера, то ему необходимо обратиться в прокуратуру или на сайт проекта ОНФ «За честные закупки».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Коррупция – это следствие отсутствия реальной экономики. Сырьевая экономика консолидирует денежные потоки в бюджете. И всеобщее желание занять должности, регулирующие эти потоки. Срабатывает охотничий инстинкт: страх подавляется ведь кто не рискует тот не пьет шампанское, а иногда просто везет, – говорит наш эксперт, общественный деятель Азамат Галин.