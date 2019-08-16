К 1 сентября в Башкирии откроется 9 новых школ и 5 детсадов
Всего в текущем году запланировано строительство 21 школы на 6501 место и 21 детсада на 3139 мест.
Об этом сообщил и. о. министра образования РБ Айбулат Хажин на августовском совещании по образованию в республике.
В текущем году на капитальный ремонт 111 образовательных учреждений направлено более 1.5 млрд руб. Кроме того, к 1 сентября будет «практически закрыт» вопрос по отсутствию теплых туалетов в общеобразовательных организациях в республике.
С сентября в республике вводятся меры господдержки родителей детей до 3 лет, которые не получили место в муниципальных детских садах. Сумма поддержки составит 6 тыс. руб. для посещения частных детских садов. Пилотным городом для реализации проекта станет Стерлитамак.
В рамках нацпроекта «Образование» из федерального бюджета привлечено более 1.2 млрд руб. Так, в рамках федеральных проектов в начале учебного года планируется открыть 133 центра образования цифрового и гуманитарного профилей, открытие которых позволит осваивать программы по информатике, ОБЖ, технологии в новых условиях с использованием современного оборудования. Также 63 школы республики получат современное цифровое оборудование, которое позволит организовать обучение любого предмета с помощью дистанционных образовательных технологий.