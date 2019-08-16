К 1 сентября в Башкирии откроется 9 новых школ и 5 детсадов

Об этом сообщил и. о. министра образования РБ Айбулат Хажин на августовском совещании по образованию в республике.

В текущем году на капитальный ремонт 111 образовательных учреждений направлено более 1.5 млрд руб. Кроме того, к 1 сентября будет «практически закрыт» вопрос по отсутствию теплых туалетов в общеобразовательных организациях в республике.

С сентября в республике вводятся меры господдержки родителей детей до 3 лет, которые не получили место в муниципальных детских садах. Сумма поддержки составит 6 тыс. руб. для посещения частных детских садов. Пилотным городом для реализации проекта станет Стерлитамак.