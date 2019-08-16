Хозуправление Башкирии вскоре будет пахнуть "лимонами"

Хозяйственное управление Башкирии, которое занимается эксплуатацией и обслуживанием зданий и сооружений, находящихся на балансе республиканского правительства, закупило мобильные нейтрализаторы запахов. Они предназначены для быстрой ликвидации неприятных ароматов.

Всего приобретено две установки и к ним четыре картриджа. Для освежения воздуха используются эфирные масла с ароматами лимона, ментола, а также будет использоваться нейтральный аромат.