Хозуправление Башкирии вскоре будет пахнуть "лимонами"
Вчера, 15:25ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Ведомство закупило нейтрализаторы запахов.
Хозяйственное управление Башкирии, которое занимается эксплуатацией и обслуживанием зданий и сооружений, находящихся на балансе республиканского правительства, закупило мобильные нейтрализаторы запахов. Они предназначены для быстрой ликвидации неприятных ароматов.
Всего приобретено две установки и к ним четыре картриджа. Для освежения воздуха используются эфирные масла с ароматами лимона, ментола, а также будет использоваться нейтральный аромат.
Стоимость госзакупки – 92 тысячи рублей при начальной максимальной цене 106 тысяч рублей.
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