Уфимец сообщил о давке в автобусе до Кушнаренково

Уфимец сообщил о давке в автобусе до Кушнаренково
Уфимец сообщил о давке в автобусе до Кушнаренково
Вчера, 09:56ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Уехать с южного автовокзала до села невозможно, заявляет житель города.

Уфимец сообщил о давке в автобусе маршрута Уфа-Кушнаренково. Об этом житель города сообщил в социальных сетях и наглядно продемонстрировал ситуацию.

Фото: БашДТП

Так, на фотографии видно, что в очереди у дверей небольшого автобуса стоят как минимум 14 человек. По словам автора сообщения, подобная ситуация происходит каждый раз и сопровождается давкой.

— Башавтотранс не успевает, хотя ездят часто, так же на фото можно увидеть, что люди ждут частников, а их очень мало. Раньше было всё хорошо, пока не убрали частников. Прошу принять меры! Это ужас!сообщает авто фотографии.

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