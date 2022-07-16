Путин наградил уроженца Уфы орденом Пирогова за создание вакцины от COVID-19

Известно, что Айдар Ишмухатов родился в Уфе в 1957 году и окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. На должность директора центра имени Чумакова мужчина был назначен в 2016 году, до этого он три года являлся директором «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН». Кроме того, в 2022 году профессор и доктор медицинских наук стал академиком РАН.