Путин наградил уроженца Уфы орденом Пирогова за создание вакцины от COVID-19

Путин наградил уроженца Уфы орденом Пирогова за создание вакцины от COVID-19
Путин наградил уроженца Уфы орденом Пирогова за создание вакцины от COVID-19
Вчера, 13:17ОбществоЭлина СайфрановаФото: chumakovs.ru
Указ был опубликован накануне, 15 июля, на сайте правовой информации.

Президент России наградил уроженца Уфы Айдара Ишмухаметова орденом Пирогова за создание вакцина от COVID-19. Соответствующий указ с подписью президента России был опубликован на сайте правовой информации 15 июля.

Ишмухаметов является генеральным директором Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова в Москве. В центре была разработана третья вакцина от коронавирусной инфекции «Ковивак», зарегистрировали ее в феврале 2021 года.

Известно, что Айдар Ишмухатов родился в Уфе в 1957 году и окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. На должность директора центра имени Чумакова мужчина был назначен в 2016 году, до этого он три года являлся директором «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН». Кроме того, в 2022 году профессор и доктор медицинских наук стал академиком РАН.

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