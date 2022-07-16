Повышение качества городской среды в Бурятии стало темой форума в ДФО

Во время панельной сессии «Среда для жизни как миграционный фактор» на VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» прошло обсуждение того, за счет чего можно повысить качество городской среды в регионах ДФО. Речь шла и о Бурятии.

Как сообщает burunen.ru, результаты опросов, которые проводила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, говорят о том, что жителям регионов ДФО важно, чтобы в их городах находились современные социальные и культурные объекты. Как отмечает эксперт в области развития городов, руководитель АНО «Центр развития территорий» Амурской области и модератор сессии Петр Стрелец, так как бюджеты больших городов, находящихся в европейской части РФ, и тех, что на Дальнем Востоке, сильно различаются, последние должны развиваться за счет других возможностей. Во-первых, нельзя отпускать в другие регионы местных жителей, а удерживать их в ДФО можно за счет поддержания в них любви к своей малой родине. Кроме того, они должны принимать участие в том, что касается городских решений, чтобы у них было чувство причастности к тому, что происходит в их городе. Должна быть выстроена обратная связь с населением, и не должны игнорироваться их просьбы и запросы. Люди должны оказаться ближе к принятию градостроительных решений. Если все это начнет работать, город станет восприниматься его жителями как свое место, где они имеют право голоса. Во-вторых, дальневосточные города должны обладать собственной идентичностью, уникальной структурой и архитектурой, узнаваемой городской средой. И даже если город располагает комфортной средой, именно благодаря уникальности и своему архитектурному языку дальневосточные города станут местом, где растет локальный патриотизм и куда едут новые жители. По словам ведущего научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Цзян Цзин, поделившейся китайским опытом, как можно сделать лучше городскую среду, чтобы сюда ехали молодые кадры, развивающиеся города Дальнего Востока могли бы перенять полезный опыт китайского города Шэньчжэнь. Появление там свободной экономической зоны дало возможность увеличить за 40 лет ВВП с 196 миллионов юаней в 1979 году до 2,69 триллиона юаней в 2019 году. А ВВП на душу населения показал рост с 606 юаней до 203,5 тысячи юаней, или в 334 раза. Этот город по данному показателю оказался на первом месте в КНР. А в среднем по стране он вырос в 167 раз. По словам китайских экспертов, важный момент в истории успеха Шэньчжэня - перенос акцента на качество человеческих ресурсов и привлечение молодых талантов. Как полагают эксперты, еще один эффективный метод удержания активного населения на Дальнем Востоке – возведение здесь по-настоящему комфортного и доступного жилья. Эта задача может быть решена, если этим будут вместе заниматься бизнес и государство.

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