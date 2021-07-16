Жителю Башкирии отказали в медотводе, ссылаясь на «несерьезность диагноза»

Жительница Башкирии Татьяна Федорова обратилась к главе республики с просьбой разобраться в абсурдной ситуации. Свое обращение она опубликовала на личной странице главы в соцсетях.
По рассказу женщины, ее муж был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» и температурой под 40.
Спустя две недели он был выписан домой, однако лечение было выписано еще на две недели вперед из-за тяжести заболевания, а также выдан медотвод от всех прививок. Обратившись после этого к своему участковому терапевту, тот тоже подписал необходимую справку и направил за подписью к заведующей Иглинской поликлиникой.
— Заведующая поликлиникой в медицинском отводе отказала, мотивируя своё решение «несерьёзностью» перенесённого заболевания. Сагитова Л.Р. не только не подписала справку, но и не ознакомившись ни с выписным эпикризом, ни с анализами отправила его на проведение вакцинации от ковид! , — высказала возмущение Татьяна.
Женщина опасается, что после перенесенного заболевания, прививка может окончательно подорвать и без того ухудшавшееся состояние ее мужа. Но не против сделать ее после того, как здоровье супруга поправится.
Представитель Министерства здравоохранения Тагир Гизатуллин, сообщил женщине о том, что ее сообщение принято в работу и будет рассмотрено в ближайшее время.
В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили Mkset, что в действиях и. о. заведующего поликлиникой Сагитовой Л.Р. нарушений не выявлено, исходя из того, что диагноз пациента не подтвержден.
— Факт нарушения этики и деонтологии со стороны медицинского работника не обнаружен, — отметили в ведомстве.
Ранее глава Минздрава России назвал срок действия медотвода от вакцинации. Он пояснил, что в некоторых случаях, справка будет даваться только на месяц.