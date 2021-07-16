Жителю Башкирии отказали в медотводе, ссылаясь на «несерьезность диагноза»

Спустя две недели он был выписан домой, однако лечение было выписано еще на две недели вперед из-за тяжести заболевания, а также выдан медотвод от всех прививок. Обратившись после этого к своему участковому терапевту, тот тоже подписал необходимую справку и направил за подписью к заведующей Иглинской поликлиникой.