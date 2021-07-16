В зоопарке Новосибирска сделают берлоги для наблюдения за спящими медведями

Данную систему в России реализуют впервые, поэтому в первое время будет анализироваться и поведение посетителей. Если они не будут тревожить зверей, то берлоги будут и дальше использоваться для развлечения гостей зоопарка, причем даже в летнее время. Если животным будет некомфортно, то наблюдать за ними будут только научные сотрудники.