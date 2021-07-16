В зоопарке Новосибирска сделают берлоги для наблюдения за спящими медведями

В зоопарке Новосибирска сделают берлоги для наблюдения за спящими медведями
В зоопарке Новосибирска сделают берлоги для наблюдения за спящими медведями
Вчера, 15:24ОбществоФото: wikimedia.org
В новосибирском зоопарке имени Шило создадут 15 берлог для наблюдения за впавшими в спячку медведями.

Смотровые берлоги будут оснащены стеклами, через которые можно будет наблюдать за спящими косолапыми. Берлоги построят для малайских, гималайских и бурых медведей, пишет infox.ru.

Данную систему в России реализуют впервые, поэтому в первое время будет анализироваться и поведение посетителей. Если они не будут тревожить зверей, то берлоги будут и дальше использоваться для развлечения гостей зоопарка, причем даже в летнее время. Если животным будет некомфортно, то наблюдать за ними будут только научные сотрудники.

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