В Уфе для жертвоприношений на Курбан-байрам организуют две площадки

Напомним, празднование Курбан-байрама в Башкирии будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В мечетях во время праздника смогут находиться только до 100 человек, также требуется соблюдать социальную дистанцию полтора метра, на входе будет проходить обработка рук и раздача масок. Остальным предоставят возможность молиться во дворах мечетей.