В Уфе для жертвоприношений на Курбан-байрам организуют две площадки

В Уфе для жертвоприношений на Курбан-байрам организуют две площадки
В Уфе для жертвоприношений на Курбан-байрам организуют две площадки
Вчера, 19:19ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Администрация Уфы рассказала о праздновании Курбан-байрама в городе.

В Уфе для проведения религиозных обрядов жертвоприношения на Курбан-байрам организуют две специальные площадки, сообщает пресс-служба мэрии города. Первая будет располагаться перед торговым центром «Караван» на улице Пригородная, 55 рядом с поселком Зинино. Вторую площадку откроют на территории Северного автовокзала в Орджоникидзевском районе Уфы.

Во время обряда ветеринарная служба города и республики будет следить за тем, чтобы на площадки не попали животные с признаками каких-либо заболеваний.

На входе будет проводиться термометрия и обработка дезинфицирующими средствами посетителей. Раздачу масок организуют сами религиозные организации. Также на площадках сделают специальные разметки согласно нормам социального дистанцирования.

Прямую трансляцию праздничного богослужения 20 июля можно будет посмотреть на телеканале БСТ. Начало в 09:00 часов.

Напомним, празднование Курбан-байрама в Башкирии будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В мечетях во время праздника смогут находиться только до 100 человек, также требуется соблюдать социальную дистанцию полтора метра, на входе будет проходить обработка рук и раздача масок. Остальным предоставят возможность молиться во дворах мечетей.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы