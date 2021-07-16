В Уфе для жертвоприношений на Курбан-байрам организуют две площадки

В Уфе для проведения религиозных обрядов жертвоприношения на Курбан-байрам организуют две специальные площадки, сообщает пресс-служба мэрии города. Первая будет располагаться перед торговым центром «Караван» на улице Пригородная, 55 рядом с поселком Зинино. Вторую площадку откроют на территории Северного автовокзала в Орджоникидзевском районе Уфы.
Во время обряда ветеринарная служба города и республики будет следить за тем, чтобы на площадки не попали животные с признаками каких-либо заболеваний.
На входе будет проводиться термометрия и обработка дезинфицирующими средствами посетителей. Раздачу масок организуют сами религиозные организации. Также на площадках сделают специальные разметки согласно нормам социального дистанцирования.
Прямую трансляцию праздничного богослужения 20 июля можно будет посмотреть на телеканале БСТ. Начало в 09:00 часов.
Напомним, празднование Курбан-байрама в Башкирии будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В мечетях во время праздника смогут находиться только до 100 человек, также требуется соблюдать социальную дистанцию полтора метра, на входе будет проходить обработка рук и раздача масок. Остальным предоставят возможность молиться во дворах мечетей.