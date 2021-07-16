В Минобре Башкирии разъяснили порядок вакцинации учителей к 1 сентября

— Министерство образования и науки Башкортостана рекомендует учителям республики до 1 сентября сделать прививку от коронавируса. Рекомендации основаны на внесенных изменениях в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденные приказом Министерства здравоохранения России. В случае прохождения сотрудниками образовательных организаций вакцинации от новой коронавирусной инфекции руководителям рекомендовано рассмотреть возможность предоставления дней отдыха (нерабочих дней с сохранением заработной платы) для этих сотрудников. Также напоминаем, что Министерством здравоохранения Республики Башкортостан рекомендовано перед вакцинацией пройти осмотр доктора, чтобы исключить фазы обострение хронических или вирусных заболеваний, — сообщила Сарбаева.