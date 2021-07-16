В Минобре Башкирии разъяснили порядок вакцинации учителей к 1 сентября

В Минобре Башкирии разъяснили порядок вакцинации учителей к 1 сентября
В Минобре Башкирии разъяснили порядок вакцинации учителей к 1 сентября
Вчера, 16:05ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
В ведомстве пояснили, что отстранение от работы преподавателей остается на усмотрение отделов образования районов города.

В Министерстве образования Башкирии прокомментировали сообщение об обязательной вакцинации учителей в школах республики до 1 сентября.

Как сообщила корреспонденту Mkset пресс-секретарь ведомства Лина Сарбаева, министерство только рекомендует учителям пройти данную процедуру

— Министерство образования и науки Башкортостана рекомендует учителям республики до 1 сентября сделать прививку от коронавируса. Рекомендации основаны на внесенных изменениях в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденные приказом Министерства здравоохранения России. В случае прохождения сотрудниками образовательных организаций вакцинации от новой коронавирусной инфекции руководителям рекомендовано рассмотреть возможность предоставления дней отдыха (нерабочих дней с сохранением заработной платы) для этих сотрудников. Также напоминаем, что Министерством здравоохранения Республики Башкортостан рекомендовано перед вакцинацией пройти осмотр доктора, чтобы исключить фазы обострение хронических или вирусных заболеваний, — сообщила Сарбаева.

Пресс-секретарь Минздрава республики Софья Алешина уточнила, что окончательное решение по отстранению работы непривитых сотрудников будет приниматься в районных отделах образования республики.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Башкирии учителей без вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы.

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