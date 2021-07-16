В Башкирии учителей без вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы

Министерство образования Башкирии рекомендовало всем учителям пройти вакцинацию до начала нового учебного года. Об этом сообщает ИА «Башинформ», сегодня, 16 июля.
Стало известно, что в случае отказа от вакцинации без медицинских показаний, учителей могут не допустить до учебного процесса.
Также, согласно приказу министерства от 15 июля 2021 года, те педагоги, которые вовремя прошли вакцинацию, в качестве поощрения предоставят дополнительные оплачиваемые выходные дни.
В пресс-службе ведомства пообещали дать официальный комментарий позже.
Напомним, что накануне Роструд разъяснил порядок официального запрета на работу непривитым сотрудникам.