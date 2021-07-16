В Башкирии учителей без вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы

В Башкирии учителей без вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы
В Башкирии учителей без вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы
Вчера, 11:18ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Вакцинацию сотрудники образовательных учреждений должны пройти до 1 сентября.

Министерство образования Башкирии рекомендовало всем учителям пройти вакцинацию до начала нового учебного года. Об этом сообщает ИА «Башинформ», сегодня, 16 июля.

Стало известно, что в случае отказа от вакцинации без медицинских показаний, учителей могут не допустить до учебного процесса.

Также, согласно приказу министерства от 15 июля 2021 года, те педагоги, которые вовремя прошли вакцинацию, в качестве поощрения предоставят дополнительные оплачиваемые выходные дни.

В пресс-службе ведомства пообещали дать официальный комментарий позже.

Напомним, что накануне Роструд разъяснил порядок официального запрета на работу непривитым сотрудникам.

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