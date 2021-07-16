В Башкирии обсудили реформу психоневрологических интернатов

В учреждениях стараются применять индивидуальный подход в работе с инвалидами, в том числе по организации дневной занятости, социальной реабилитации, которые положительно сказываются на физическом и эмоциональном состоянии особенных людей. Однако в интернатах мало социальных педагогов и необходимы специальные программы для обучения сотрудников.