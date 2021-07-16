В Башкирии обсудили реформу психоневрологических интернатов

По словам главы министерства Ленары Ивановой, ментальная инвалидность нарастает. Как она сообщила на своей странице в социальной сети, каждый год число детей-инвалидов с интеллектуальными и психическими расстройствами увеличивается на 10-20%.
— Готовить особенных людей к жизни в обществе — наша задача. Мы и сегодня делаем немало по линии развития сопровождаемого проживания — создаём тренировочные квартиры, открываем интеграционные мастерские. Это всё обращено на социализацию детей и их семей, -отметила Иванова на совещании.
На собрании обсудили мероприятия по развитию нормативной правовой базы социального обслуживания подопечных интернатов, организационные решения, а также мероприятия для повышения качества жизни получателей социальных услуг.
В учреждениях стараются применять индивидуальный подход в работе с инвалидами, в том числе по организации дневной занятости, социальной реабилитации, которые положительно сказываются на физическом и эмоциональном состоянии особенных людей. Однако в интернатах мало социальных педагогов и необходимы специальные программы для обучения сотрудников.
Эксперты профильных кафедр вузов республики предложили организовать выездные практики студентов, подключиться к исследовательско-диагностической работе и оказывать кураторскую помощь психологам на местах.