У башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев» сменился генеральный директор

У башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев» сменился генеральный директор
У башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев» сменился генеральный директор
Вчера, 09:19ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: hcsalavat.ru
Ринат Баширов приступил к своим новым обязанностям с сегодняшнего дня.

Бывший первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан сегодня, 16 июля, приступил к обязанностям генерального директора хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ранее занимавший эту должность Александр Курносов теперь занял пост исполнительного директора клуба.

В июне этого года появилась информация о том, что Ринат Баширов может покинуть свою должность. Также стало известно и задолжности ХК «Салават Юлаев» в 21 миллион рублей перед администрацией города

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы