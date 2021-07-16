У башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев» сменился генеральный директор

Бывший первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан сегодня, 16 июля, приступил к обязанностям генерального директора хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщает ИА «Башинформ».
Ранее занимавший эту должность Александр Курносов теперь занял пост исполнительного директора клуба.
В июне этого года появилась информация о том, что Ринат Баширов может покинуть свою должность. Также стало известно и задолжности ХК «Салават Юлаев» в 21 миллион рублей перед администрацией города