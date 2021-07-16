Спикер Курултая Башкирии отправился на сплав и удивился отсутствию туалетов

Теперь он хочет обратить внимание глав районов на эту и другие проблемы.

Во время своего отдыха Константин Толкачев отправился на сплав по реке Ай. Однако вместо приятного отдыха он столкнулся с массой проблем, о которых рассказал на своей личной странице в соцсетях. Горы мусора, отсутствие туалетов и браконьерство - и это далеко не весь список того, что обнаружил во время отдыха Толкачев. Председатель Госсобрания РБ пришел к выводу, что нужно проводить разъяснительную работу с туристами. Прививать им культуру и учить убирать за собой мусор, чтобы не вредить окружающей среде. Также он отметил отсутствие сотрудников МЧС на всем прохождении маршрута по горной реке и недоступность медицинской помощи. В связи с этим Толкачев хочет обратить внимание на эти проблемы администрации районов и глав поселений, по территории которых проходят популярные туристские маршруты. Ранее стало известно о том, что в Башкирии начал действовать закон о туристских маршрутах.

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