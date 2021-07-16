Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Башкирии

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Башкирии
Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Башкирии
Вчера, 05:40ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие три дня.

Сегодня, 16 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Столбик термометра достигнет отметки +25...+30 градусов.

17 июля к дождям и грозам прибавятся ливни. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами шквалистый. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днём +24...+29 градусов.

В воскресенье, 18 июля, местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов, днём потеплеет до +25...+30 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный.

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